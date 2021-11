Verdeeld beeld op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten in een markt die het verwachte monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken verder inprijst.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 480,09 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.878,39 punten. De Franse CAC 40 sloot fractioneel lager met een stand van 7.042,23 punten. De Britse FTSE 100 sloot woensdag evenwel 0,3 procent hoger op 7.286,32 punten.

"De Europese beurzen hebben een verdeelde dag achter de rug, waarbij vooral de DAX onder druk kwam te staan, op zorgen dat de nieuwe Duitse regering onder bondskanselier Olaf Scholz weer een lockdown zal doorvoeren om de scherpe toename van het aantal ziekenhuisopnames in te dammen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hewson zag dat de Britse FTSE 100 het beter deed dan andere markten vandaag, deels geholpen door een stijging van de olieprijzen tot de hoogste niveaus in meer dan een week. Daar profiteerden onder meer BP en Shell van. Aandelen gerelateerd aan de reisindustrie en vrijetijdssector stonden juist onder druk met verliezen voor easyJet, IAG en Ryanair.

Op macro-economisch vlak bleek de Franse ondernemer in november ten opzichte van een maand eerder meer vertrouwen te hebben gekregen. Het Duitse ondernemersvertrouwen daalde november, maar conform verwachting.

Omdat het donderdag in de Verenigde Staten Thanksgiving is en Wall Street dan de deuren dicht houdt, was de macro-economische agenda van woensdag ook gevuld met data die normaal gesproken op donderdag worden gepubliceerd. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten daalde in november minder hard dan eerder werd gemeld, terwijl in oktober iets meer nieuwe eengezinswoningen werden verkocht dan een maand eerder. Verder steeg het inkomen van de gemiddelde Amerikaan, terwijl de uitgaven in een hoger tempo opliepen.

Vanavond verschijnen nog de notulen van de laatste Fed-vergadering.

Olie noteerde woensdag licht lager. De euro/dollar noteerde op 1,1197. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1244 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1251 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Zowel in Parijs als in Frankfurt was het aantal plussen dun gezaaid. De koers van het aandeel Deutsche Bank was vandaag een sterke stijger met een plus van 2,4 procent. Parijs kende geen echte opwaartse uitschieters.



Het aandeel Schneider Electric was in Parijs met een koersverlies van 2,3 procent een sterke daler.

In Amsterdam was Aegon een uitblinker na een koopadvies van Credit Suisse.

Tussenstand Wall Street

Rond het sluiten van de Europese beurzen bleef Wall Street dicht bij huis.