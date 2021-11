AEX sluit nipt hoger

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is woensdag met winst gesloten, na een dag vol economische cijfers uit de Verenigde Staten en aanhoudende zorgen over de coronabesmettingen die Europa opnieuw op slot dreigen te gooien.

De AEX index steeg 0,1 procent tot 802,96 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,2 procent.

De wagonlading economische cijfers uit Amerika was volgens Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger grotendeels in overeenstemming met de verwachtingen. Het meest gevoelige cijfer, de PCE kernprijsindex kwam uit op 4,1 procent in oktober, tegen 3,7 procent in september. Dit was volgens Zwanenburg een fractie lager dan vooraf werd voorzien. Het cijfer geldt als een belangrijke indicator voor inflatie voor de Federal Reserve.

De verwachting dat de Federal Reserve de rente zal gaan verhogen volgend jaar leidt tot veel volatiliteit op de obligatiemarkt, die momenteel zelfs groter is dan die op de aandelenmarkt, zei Zwanenburg. Hij verwacht dat de focus op inflatie zal plaatsmaken voor de economische impact van nieuwe lockdowns door het coronavirus. Dat zou betekenen dat de rente veel minder snel omhoog gaat dan de markt nu inprijst. "Powell is absoluut iemand van geleidelijkheid en Lagarde van de ECB nog meer", aldus de beleggingsstrateeg.

De overige cijfers waren gemengd. De werkloosheidsaanvragen daalden met 71.000 tot 199.000, het laagste niveau in meer dan vijftig jaar. Dit was een meevaller.

De orders voor duurzame goederen daalden opnieuw in oktober. Het Amerikaanse bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal met 2,1 procent op jaarbasis, in plaats van de eerder gemelde 2,0 procent. Dit was geen verrassing. Het consumentenvertrouwen in november bleek in een definitief cijfer van de Universiteit van Michigan iets minder sterk gedaald in november dan in het voorlopige cijfer. Er werden in oktober iets meer huizen verkocht.



In Europa was de aandacht van beleggers intussen gericht op nieuwe lockdownmaatregelen nu de coronapandemie de winter ingaat en de aantallen besmettingen met het coronavirus weer enorm zijn opgelopen.

De olieprijs was min of meer stabiel nadat de Amerikaanse olievoorraden met 1 miljoen vaten bleken te zijn gestegen in de afgelopen week, terwijl de voorraden benzine en stookolie licht daalden. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 0,1 procent tot 78,38 dollar, terwijl een januari-future Brent 0,1 procent goedkoper werd op 82,20 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1197. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1251 op de borden. De sterkere dollar hangt mogelijk samen met de verwachting van een steeds hogere inflatie, die de Fed kunnen aansporen om de rente eerder te verhogen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Aegon met een winst van 2,7 procent. De verzekeraar heeft profijt van de hogere Amerikaanse rente en werd door Credit Suisse op de kooplijst gezet.

Ook Just Eat Takeaway won 2 procent na een koopaanbeveling van JPMorgan.

Philips won 1,8 procent. Topman Frans van Houten zegt dat de FDA heeft overdreven met het aantal klachten over zijn beademingsapparaten. Die zouden lang niet allemaal betrekking hebben op het geconstateerde veiligheidsprobleem, waarvoor de apparaten moesten worden teruggeroepen.

Ook KPN was opnieuw in trek, na overnamegeruchten in de sector. Het aandeel sloot 2,5 procent hoger.

ArcelorMittal en Akzo Nobel waren de grootste dalers, met rond 2 procent koersdaling.

In de AMX ging het volatiele aandeel Galapagos 3,7 procent hoger.

Inpost verloor 4,5 procent. Het aandeel kreeg vorige week ook al klappen na tegenvallende cijfers voor de maker van pakkettenkluisjes uit Polen.

Bij de smallcaps eindigde Vastned 2,4 procent in het groen, maar daalde TomTom 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.678,70 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood.

--