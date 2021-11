Nettovermogenswaarde HAL stijgt

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in de eerste negen maanden van 2021 zien toenemen. Dit bleek woensdagavond.

De nettovermogenswaarde steeg met 767 miljoen euro. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere waarde van GrandVision en een hogere beurswaarde van Boskalis. De lagere beurswaarde van Vopak had een negatief effect. Rekening houdend met het dividend en de inkoop van eigen aandelen bedroeg de nettovermogenswaarde per 30 september 13,4 miljard euro.

Per 19 november 2021 was de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille wel alweer met 110 miljoen euro gedaald ten opzichte van eind september 2021.

Bij optiek-retail profiteerde HAL van een boekwinst van 3,5 miljard euro door de verkoop van het belang in GrandVision eerder dit jaar. Als onderdeel van de transactie heeft HAL de Chileense optiekketen Rotter y Krauss gekocht.

De omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden van 2021 3.505 miljoen euro, hetgeen op jaarbasis een stijging betekende van 51 procent. Exclusief het effect van overnames en wisselkoersen bedroeg de omzetstijging 10 procent. Het derde kwartaal droeg 1.170 miljoen euro aan de omzet bij. De groei was met name het gevolg van de hogere omzet van Timber and Building Supplies Holland en Broadview Holding.

Op 30 september 2021 bedroeg de liquiditeitenportefeuille 5,9 miljard euro vergeleken met 0,9 miljard euro eind 2020. Dit is exclusief een bedrag van 0,5 miljard euro wat in "escrow" wordt gehouden als gevolg van de verkoop van het belang in GrandVision.

Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen 4,5 miljard euro vergeleken met 4,7 miljard euro eind 2020.

Outlook

Het nettoresultaat over 2021 zal volgens HAL significant hoger zijn dan het resultaat over 2020 als gevolg van de boekwinst op de verkoop van het belang in GrandVision.