Amerikaanse olievoorraden gestegen

Je ziet dat amerika zoveel mogelijk voorraad aanlegt, dat moet ook wel als je vlak voor de winter, je strategische voorraden verkwanselt, niet zo'n erg slim moment van Joetje, temeer daar vanmorgen op bnr was, dat het wereld weerbeeld, precies lijkt, op dat van 1962, nou, toen gingen de metselaars 13 weken in het vorstverlet, maak dus je borst maar nat!!

Wat hebben de giga vele vulkaan uitbarstingen voor invloed op het weer!!

Bij de Noordpool zitten 30 schepen vast in het onverwachts snel oprukkende poolijs, in noord scandinavie zijn de temperaturen al vroeg stevig laag, het lijkt me slim om mega veel shelletjes bij te kopen, want ik denk, dat ze het straks niet aan kunnen slepen met olie en gas!!