Beurs Frankfurt verlengt openingsuren

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De beurs van Frankfurt gaat vanaf 29 november open tot tien uur 's avonds. Dit maakte het Duitse beursbedrijf woensdag bekend. Door de langere openingstijd kunnen beleggers beter reageren op ontwikkelingen op de Amerikaanse markten, aldus Deutsche Boerse. De verlengde openingstijd geldt voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen. Bron: ABM Financial News

