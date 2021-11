Dubbelcijferige winststijging Deere

(ABM FN-Dow Jones) Deere & Co heeft in het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar de winst met tweederde zien stijgen bij een omzet die op jaarbasis dik 15 procent opliep. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines over het vierde kwartaal van het lopende boekjaar.

De winst kwam uit op 4,12 dollar per aandeel, waarvoor 3,87 dollar per aandeel was voorzien door analisten die vooraf zijn geraadpleegd door FactSet. Een jaar eerder bedroeg de winst per aandeel 2,39 dollar.

Netto stond de winstteller over het vierde kwartaal op 1.283 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit 757 miljoen dollar. Over het gehele boekjaar was dit 5.963 miljoen dollar, een stijging met 117 procent.

De omzet steeg met 16 procent naar 11,33 miljard dollar en kwam daarmee ruim uit boven de 10,46 miljard dollar die vooraf door analisten was voorzien. De jaaromzet steeg 24 procent naar 44,02 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende boekjaar verwacht Deere dat de vraag naar landbouwmaterieel blijft profiteren van de positieve onderliggende trend.

Voor 2022 wordt nu een nettowinst voorzien van 6,5 tot 7 miljard dollar

Het aandeel Deere noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 1,7 procent hoger.