Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een markt die het verwachte monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken verder inprijst.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 478,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 15.833,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,3 procent met een stand van 7.024,81 punten. De Britse FTSE noteerde woensdag vrijwel onveranderd 7.624,99 punten.

Vandaag kan de markt reageren op tal van macro-economische data uit de Verenigde Staten. Maar voor het zover is, was er ook in Europa al wat nieuws. De Franse ondernemer heeft in november ten opzichte van een maand eerder meer vertrouwen gekregen. Het Duitse ondernemersvertrouwen daalde november, maar conform verwachting.

Omdat het donderdag in de Verenigde Staten Thanksgiving is en Wall Street dan de deuren dicht houdt, is de macro-economische agenda van woensdag ook gevuld met data die normaal gesproken op donderdag worden gepubliceerd. Achtereenvolgens komen daar de wekelijkse steunaanvragen, de derde raming voor de economische groei over het derde kwartaal, de orders voor duurzame goederen, het definitieve consumentenvertrouwen over november zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan, de persoonlijke inkomens en besteding over oktober, de nieuwe woningverkopen over oktober, de wekelijke olievoorraden en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve naar buiten.

Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 260.000 voorzien, tegen 268.000 een week eerder. Voor de inflatie zonder rekening te houden met de volatiele effecten van voedsel- en energieprijzen, staat in de prognose 4,1 procent tegen 3,6 procent in september. Dit cijfer wordt meegepubliceerd met de inkomens en bestedingen en geldt als leidraad voor het rentebeleid van de Fed.

Olie noteerde woensdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 78,32 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,06 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1215. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1244 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1251 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Zowel in Parijs als in Frankfurt was het aantal plussen dun gezaaid. De koers van het aandeel Deutsche Bank was vandaag de sterkste stijger met een plus van 1,8 procent. Parijs kende geen echte opwaartse uitschieters.



Het aandeel Dassault was in Parijs met een koersverlies van 2,4 procent de sterkste daler. In Frankfurt was dat het aandeel Venovia, dat 5,7 procent in koers verloor.

In Amsterdam was Aegon een uitblinker na een koopadvies van Credit Suisse.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 index steeg dinsdag op het slot 0,2 procent tot 4.690,70 punten, de Dow Jones-index steeg 0,5 procent tot 35.813,80 punten en technologie-index Nasdaq zakte 0,5 procent naar 15.775,10 punten.