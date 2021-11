Valuta: euro maakt zich op voor tijdelijk opleving

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,12 dollar, maar in de visie van Rabobank is de huidige koers voorlopig een ondergrens.

"Wij denken dat de dollar te veel is doorgestegen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De huidige dollarkoers bevat vrijwel alle scenario's die maar denkbaar zijn op het gebied van verkrapping in het het monetaire beleid van de Federal Reserve. Wij denken dat de dollar klaar is voor een correctie, waarmee de euro de komende maanden richting de 1,14 dollar kan, daar een paar maanden blijft hangen om vervolgens in de tweede helft van het volgend jaar weer terug te vallen naar het niveau dat we nu op het bord zien staan", aldus Mevissen.

De analist van Rabobank verwacht dat de markt vandaag in elk geval alert genoeg blijft, gezien de relatief volle macro-economische agenda in de Verenigde Staten en dan met name met betrekking tot de inflatiecijfers over oktober.

Volgens de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindex van Japan heeft de economie van het land meer tempo in zijn groei gekregen, gezien de stijging van de index van 50,7 naar 52,5. "De nuancering die daarbij hoort is dat met deze index louter naar de vraag wordt gekeken en dus door een conjucturele bril en niet naar de verstoringen in de aanbodzijde", aldus Mevissen.

De Franse ondernemer heeft in november ten opzichte van een maand eerder ook meer vertrouwen gekregen. Het Duitse ondernemersvertrouwen over november daalde, maar conform verwachting.

De centrale bank van Nieuw Zeeland verhoogde woensdag de beleidsrente, net als in oktober, met 25 basispunten naar 0,75 procent.

Daar het donderdag in de Verenigde Staten Thanksgiving is en Wall Street dan de deuren dicht houdt, is de macro-economische agenda van woensdag ook gevuld met data die normaal gesproken op donderdag worden gepubliceerd. Achtereenvolgens komen daar de wekelijkse steunaanvragen, de derde raming voor de economische groei over het derde kwartaal, de orders voor duurzame goederen, het definitieve consumentenvertrouwen over november zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan, de persoonlijke inkomens en besteding over oktober, de nieuwe woningverkopen over oktober, de wekelijke olievoorraden en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve naar buiten.

Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 260.000 voorzien tegen 268.000 een week eerder. Voor de inflatie zonder rekening te houden met de volatiele effecten van voedsel- en energieprijzen, staat in de prognose 4,1 procent tegen 3,6 procent in september. Dit cijfer wordt meegepubliceerd met de inkomens en bestedingen en geldt als leidraad voor het rentebeleid van de Fed.

De euro noteerde woensdag 0,4 procent lager op 1,1210 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8390 Britse pond. Het Britse pond zakte woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3359 dollar. De dollar van Nieuw Zeeland noteerde 0,5 procent lager op 0,6914 Amerikaanse dollar.