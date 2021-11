Credit Suisse zet Aegon op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft Aegon op de kooplijst gezet en de koersdoelen voor ASR Nederland en NN Group verhoogd. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. Het advies van Aegon ging van Neutraal naar Outperform met een koersdoelverhoging van 4,00 naar 5,30 euro. Aegon legt onder het nieuwe management het fundament voor een nieuw bedrijf, meent analist Iain Pearce. De risico’s moeten omlaag, net als de volatiliteit en de kapitaalgeneratie en de premie-inkomsten moeten stabiliseren. Pearce heeft vertrouwen in de plannen van Aegon en verhoogt zijn taxaties stevig. En dat biedt flink opwaarts potentieel. Verder verhoogde Credit Suisse het koersdoel voor NN van 45,00 naar 52,00 euro en voor ASR van 37,00 naar 42,00 euro. Het advies voor NN blijft Outperform en voor ASR Neutraal. "Het groeipotentieel van NN wordt niet op waarde geschat", vindt Pearce. Ook wijst hij op de beloning die aandeelhouders tegemoet kunnen zien. Voor 2021 is het dividendrendement vermoedelijk ruim 5 procent en zal in de jaren daarna verder stijgen. Ook zal NN in 2022 en 2023 voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. De koersdoelverhoging van ASR is te danken aan een nieuw model dat Pearce gebruikt. "Onze nieuwe koersdoel van 42 euro weerspiegelt onze hogere winstprognoses en meer optimistische vooruitzichten voor de premie-inkomsten. Hoewel onze schattingen marginaal boven de consensus liggen, geeft ons koersdoel aan dat er beperkt opwaarts potentieel is. We zien meer potentieel voor Aegon en NN", aldus Credit Suisse. Het aandeel Aegon stijgt woensdag 5,0 procent en ASR 1,0 procent. NN wordt 1,1 procent duurder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.