Just Eat koploper op groen Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gestart, zoals voorzien, en Just Eat Takeaway was de koploper. De AEX steeg 0,6 procent naar 807,01 punten De grootste stijger in de hoofdindex was Just Eat Takeaway met 2,7 procent na een koopaanbeveling van JPMorgan. Aegon won 1,6 procent en ASMI 1,4 procent. Ook de andere halfgeleiderspecialisten, die eerder deze week nog klappen kregen, herstellen vanochtend. Heineken en Ahold Delhaize zijn de grootste dalers, maar met 0,4 procent is het verlies beperkt. In de AMX ging InPost 2,0 procent hoger en won TKH na een koersdoelverhoging van Berenberg 1,1 procent. Air France-KLM leverde een procent in. Bij de smallcaps ging Vastned 1,5 procent in het groen, maar daalde Sif 0,8 procent. Het lokaal genoteerde Renewi won 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

