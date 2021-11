Centrale bank Nieuw-Zeeland verhoogt rente weer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Nieuw-Zeeland heeft de rente met 25 basispunten verhoogd naar 0,75 procent en houdt vast aan de inperking van de monetaire stimuleringsmaatregelen. Dit maakte de Reserve Bank of New Zealand woensdag bekend. De bank merkte op dat de economische activiteit blijft toenemen dankzij monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen en afnemende coronabeperkingen. De centrale bank verwacht dat meer stimuleringsmaatregelen zullen verdwijnen de komende periode, gezien de verwachtingen voor de inflatie en de arbeidsmarkt op middellange termijn. Voor de korte termijn verwacht de RBNZ nog een inflatie van meer dan 5 procent, mede door de hogere olieprijzen en dito transportkosten, om over een periode van twee jaar terug te vallen naar 2 procent. De Nieuw-Zeelandse dollar noteerde woensdag 0,6 procent lager op 0,69208 Amerikaanse dollar Bron: ABM Financial News

