JPMorgan zet Just Eat op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft woensdag het advies voor Just Eat Takeaway verhoogd van Neutraal naar Overwogen in combinatie met een kleine koersdoelverlaging naar 86,32 Britse pond. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank.

Volgens de analisten blijft Just Eat Takeaway de marktleider buiten de grote steden, maar in de grootste Britse steden lijkt Deliveroo terrein terug te winnen. En de monopoliepositie van Just Eat Takeaway in Duitsland lijkt ook minder vanzelfsprekend dan eerder wellicht gedacht. "De concurrentie blijft hevig", aldus de bank, maar gezien de laatste koersontwikkeling, lijkt de markt volgens de analisten weinig waarde toe te kennen aan de Britse activiteiten van Just Eat Takeaway.

"We denken dat overnames een sterke aanjager kunnen zijn en verwachten dat Just Eat Takeaway, in zijn geheel, strategische waarde biedt voor spelers die in Europa willen uitbreiden", schreef JPMorgan.

Het advies voor Deliveroo ging woensdag ook naar Overwogen en dat voor Delivery Hero werd op Overwogen gehandhaafd.

Het aandeel Just Eat Takeaway sloot dinsdag in Amsterdam op 60,18 euro. In Londen eindigde het aandeel op 50,69 pond.