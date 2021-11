HP verkoopt meer computers en minder printers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) HP heeft in het afgelopen kwartaal 13 procent meer omzet geboekt, terwijl de winst werd gespekt door een juridische claim. De omzet steeg naar 16,7 miljard dollar, wat 1,3 miljard dollar meer was dan de consensusverwachting en 10 procent meer dan een jaar eerder, aangepast voor valutaschommelingen. De winst per aandeel kwam uit op 2,71 dollar, waarvan 1,77 dollar uit de juridische claim. De aangepaste winst van 0,94 dollar per aandeel was hoger dan de indicatie die het bedrijf had afgegeven van 0,84 tot 0,90 dollar. De jaaromzet van 63,5 miljard dollar was 12 procent hoger dan een jaar eerder. De verkoop van personal computers voor bedrijven en consumenten steeg met 13 procent. Een daling bij de privé-computers, na een zeer sterk voorgaand jaar, van 3 procent werd opgevangen door sterke groei op jaarbasis op de zakelijke markt, van 25 procent. De omzet uit printers was conform de verwachting op 4,9 miljard dollar. Er werden 28 procent minder printers verkocht aan particulieren dan een jaar eerder, toen er een piek was die moeilijk te overtreffen viel. Bij de zakelijke verkoop was er een daling van 12 procent. Bron: ABM Financial News

