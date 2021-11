Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, ondanks het langverwachte besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de strategische olievoorraden aan te spreken om de inflatie te drukken. Een januarifuture voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 2,3 procent tot 78,50 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Biden kondigde dinsdag aan dat er 50 miljoen vaten olie worden vrijgegeven van de strategische olievoorraad om de hoge olieprijs omlaag te drukken. Ook China, India, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea doen mee. "Dit zal uiteindelijk ook doorwerken naar jouw benzinestation", zei Biden. De benzineprijs in de VS is gestegen tot 3,40 dollar, een niveau dat eerder werd bereikt bij pieken in 2012, 2014 en 2019. De olieprijs was in de afgelopen weken al gedaald omdat het besluit van Biden al werd verwacht, en steeg na de aankondiging toch weer met ruim 2 procent. Biden merkte ook op dat de benzineprijs niet is gedaald aan de pomp, terwijl de prijs die de benzinestations betalen de afgelopen weken met 10 procent is gedaald. "De prijs aan de pomp is geen cent omlaag gegaan", zei Biden. "In andere woorden, de benzineleveranciers betalen minder en verdienen veel meer." Bron: ABM Financial News

