Europese beurzen sluiten lager

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, op de wetenschap dat Fed-voorzitter Jerome Powell een tweede termijn krijgt, terwijl de besmettingen met het coronavirus verder opliepen in veel Europese landen. De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,3 procent lager 479,25 punten. De Duitse DAX daalde 1,1 procent naar 15.937,00 punten. De Franse CAC 40 zakte 0,9 procent tot 7.044,62 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.266,69 punten. "Stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus in Frankrijk en Duitsland hebben de CAC en DAC omlaag gestuurd", zei analist Joshua Mahony van IG. "De grandioze plannen van Biden om de energieprijs omlaag te drukken maken weinig indruk, ondanks de nooit eerder vertoonde coördinatie met Aziatische landen." De Verenigde Staten hebben besloten om hun strategische olievoorraden in te zetten om de inflatie van de brandstofprijzen te drukken. Ook China, India, Japan, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk spreken hun reserves aan. Dit is voor het eerst in tien jaar. Het beoogde effect op de olieprijs bleef vooralsnog uit. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 2,3 procent tot 78,50 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,00 dollar wordt betaald, een stijging van bijna 3 procent. De herbenoeming van Jerome Powell door de Amerikaanse president Joe Biden, betekende dat de markt direct de inschatting inprijsde, dat Powell eerder zal beginnen met renteverhogingen volgend jaar dan zijn concurrent Lael Brainard, omdat hij iets havikachtiger is in zijn opvattingen. "De kans dat de Fed met Powell opnieuw aan het roer de geldkraan iets sneller zal dichtdraaien werd direct ingeprijsd", zag investment manager Simon Wiersma van ING. De markt prijst volgens ING drie renteverhogingen van 0,25 procent in voor komend jaar. Voorlopige Europese en Britse inkoopmanagersindices wezen op een meevallende trend voor november. De Amerikaanse index liet een vertraging zien ten opzichte van oktober, maar nog altijd een sterk toenemende economische activiteit. In de industrie was er een versnelling en in de dienstensector een vertragende groei. De Europese Centrale Bank heeft deze week een nieuw toezichtkader gepresenteerd voor elektronische betalingen, waaronder cryptovaluta. Ook werd dinsdag bekend dat de Europese mededingingswaakhond bedrijven in de defensiesector heeft geïnspecteerd, op de verdenking dat een sectorgenoot de regels heeft overtreden. Dit kan tot een onderzoek leiden.



De euro/dollar noteerde op 1,1269. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,1235 op de borden. Bedrijfsnieuws De grootste daler onder de Europese zwaargewichten was het Nederlandse ASML, gevolgd door sectorgenoot Infineon. De aandelen daalden 5,5 en 3,5 procent.

De technologiesector heeft last van de hogere renteverwachtingen, die de hoge waarderingen onder druk zetten. In Frankfurt verloor Delivery Hero bijna 5 procent en internetwinkel Zalando ruim 4 procent. Energiebedrijf E.ON sloot 3,6 procent lager. Het bedrijf mikt op een jaarlijkse groei van het EBITDA-resultaat van 4 procent en van het dividend van 5 procent per jaar. Het Zwitserse Clariant wil in de komende jaren de winstgevendheid opvoeren en mikt op een jaarlijkse omzetgroei van 4 tot 6 procent. Het aandeel steeg licht.



Ondanks het defensie-onderzoek van de Europese Commissie sloot vliegtuigbouwer Airbus met ruim een procent winst in Frankfurt en Parijs.



Wall Street



De S&P 500 daalde maandag 0,3 procent tot 4.682,94 punten. De Dow Jones index won krap 0,1 procent tot 35.619,25 punten. De Nasdaq, onder druk van de oplopende rente, verloor 1,3 procent en eindigde op 15.854,76 punten. Bron: ABM Financial News

