Valuta: loonstijging bepaalt moment van renteverhoging

(ABM FN-Dow Jones) Vooralsnog lijkt de hoge inflatie de centrale banken niet te dwingen om de rente te verhogen, maar dit kan veranderen als de loonstijgingen doorzetten. Dit denkt valuta-analist Joost Derks van iBanFirst.

De oplopende inflatie wordt door centrale bankiers vooralsnog als een tijdelijk fenomeen beschouwd, veroorzaakt door "de Covid-schok die door de economie gaat, waardoor de complexe aanvoerketen verstoord is en er tekorten ontstaan", aldus Derks.

De vraag is volgens Derks of de hoge inflatie echter wel zo tijdelijk van aard is. En daarvoor kijkt hij vooral naar de loonstijgingen. Die zijn vooralsnog redelijk beperkt, met bijvoorbeeld 1,9 procent in Nederland. "Maar in het VK is de loonstijging inmiddels opgelopen naar circa 5 procent! Daarmee neemt de druk op de Bank of England fors toe om de rente in december wel te verhogen."

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de olieprijzen, die snel kunnen stijgen en ook weer snel dalen, is een loonstijging veel structureler. "Lonen van werknemers zakken niet als het economisch even tegen zit.'