UBS wil Kelleher als opvolger Weber - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS Group praat met voormalig bestuursvoorzitter van Morgan Stanley Colm Kelleher als mogelijke opvolger van voorzitter Alex Weber, wiens mandaat bij de Zwitserse bank volgend jaar afloopt. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van bronnen. Kelleher heeft dit weekend in Zürich een ontmoeiting met het bestuur van UBS en een formele aankondiging komt op zijn vroegst volgende week, volgens ingewijden. Persbureau Reuters noemde vrijdag nog Jean Pierre Mustier, voormalig topman van de Italiaanse bank UniCredit, als potentiële kandidaat om Weber op te volgen bij UBS. Een bron dichtbij de Fransman liet echter weten aan Reuters dat Mustier geen onmiddellijke plannen heeft om zijn investeringsvehikel Pegasus Europe te verlaten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.