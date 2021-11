Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.697,94 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 35.601,71 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 16.057,44 punten.



Aandelen bewogen de afgelopen handelsweek volatiel, vanwege de aanhoudende zorgen over de inflatie. Sterke winstrapporten en detailhandelsdata, waaruit bleek dat consumenten nog steeds geld uitgeven, stimuleerden het sentiment echter.

"De kwartaalcijfers ondersteunen de markt zeer goed. Er zijn geen echte tekenen van stress aan de marge- of kostenkant. Sommige knelpunten en problemen met de toeleveringsketen nemen af", zei marktanalist Georgina Taylor van Invesco.

Een bron van zorg is de stijging van het aantal coronavirusgevallen in de Verenigde Staten en Europa in aanloop naar de winter en sommige Europese landen hebben de coronavirusmaatregelen inmiddels al weer verscherpt. Marktvolgers zeiden dat ze lichtere maatregelen verwachten dan eerder in de pandemie, waardoor de vraag en activiteit waarschijnlijk niet in dezelfde mate beperkt zullen worden.

Marktkenners verwachten echter geen extreme maatregelen meer. "Er zullen maatregelen genomen worden, maar dat verandert de outlook voor bedrijven waarschijnlijk niet", zei Taylor.

De euro/dollar noteerde op 1,1293. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1313 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1369 op de borden.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 3,7 procent, ofwel 2,91 dollar, lager op 76,10 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 5,8 procent lager.

Maandag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Chicago Fed-index van oktober, gevolgd door de bestaande woningverkopen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials had in het afgelopen kwartaal last van de problemen in de aanvoerketen en verwacht dat dit op korte termijn aanhoudt. De kwartaalcijfers schoten tekort bij de verwachtingen van analisten. Het aandeel daalde circa 5,5 procent.

CureVac behaalde afgelopen kwartaal een hogere omzet, met name dankzij een strategische samenwerking met GlaxoSmithKline. Onder de streep bleef een beperkt verlies over. De kaspositie nam in de eerste negen maanden van 2021 af, onder meer door de kosten die het farmabedrijf maakte om een coronavaccin te ontwikkelen. Het meest vergevorderde kandidaatvaccin besloot CureVac onlangs niet verder te ontwikkelen, omdat de werkzaamheid een stuk lager is dan die van bestaande, reeds goedgekeurde vaccins. Het aandeel daalde circa 0,4 procent.

Aandelen van Foot Locker noteerde ongeveer 12,0 procent lager, nadat de Amerikaanse producent van schoenen en sportkleding waarschuwde voor aanhoudende problemen in de aanvoerketen. In het afgelopen kwartaal rapporteerde Foot Locker een aangepaste winst van 1,93 dollar, ruim boven de 1,37 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet voorzagen. De omzet verbeterde op jaarbasis met bijna 4 procent naar 2,19 miljard dollar, waar de markt 2,14 miljard dollar voorspelde.

Intuit, dat gespecialiseerd is in financiële software, steeg bijna 10,0 procent, nadat het bedrijf met een positieve outlook kwam voor het hele boekjaar.