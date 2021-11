Olieprijs lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, vanwege de vrees dat Europa's laatste golf van coronavirusgevallen en een nieuwe lockdown in Oostenrijk en in delen van Duitsland de vraag naar olie zal verminderen.

De Duitse deelstaat Saksen heeft aangekondigd dat het vanaf maandag voor twee of drie weken gedeeltelijk in lockdown gaat. Andere zwaar getroffen Duitse staten overwegen soortgelijke maatregelen, die in de komende dagen aangekondigd kunnen worden.

In Oostenrijk kondigde de regering vrijdag een landelijke lockdown aan. Vanaf 1 februari geldt een verplichte vaccinatie. Kanselier Alexander Schallenberg zei dat degenen die niet-gevaccineerd blijven boetes of gevangenisstraffen riskeren.

"De olieprijs is de afgelopen week aan het dalen omdat de vraagprognoses neerwaarts zijn bijgesteld. OPEC en het IEA hebben gewaarschuwd voor een overaanbod in de komende maanden en de VS hebben geprobeerd een vrijgave uit de strategische reserves te coördineren met China en andere landen", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda.

"De markt bevindt zich nog steeds fundamenteel in een goede positie, maar lockdowns vormen nu een duidelijk risico", zei Erlam, eraan toevoegend dat het waarschijnlijk is dat de olieprijs zal afglijden naar circa 75,0 dollar per vat.

De olieprijs herstelde donderdag, na te zijn gedaald tot het laagste niveau in ongeveer zes weken na berichten dat China van plan is ruwe olie uit zijn reserves vrij te geven op aandringen van de regering Biden.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 3,7 procent, ofwel 2,91 dollar, lager op 76,10 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 5,8 procent lager.