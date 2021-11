Record AEX in wisselvallige week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week licht gestegen. Bij 821,80 punten op vrijdag won de AEX 0,2 procent. Vorige week eindigde de index op 820,30 punten.

Het was een wisselvallige week voor de hoofdindex, die met name richting het weekend stoom verloor. Eerder deze week werd wel een nieuwe recordstand van 827,57 punten bereikt.

En richting het einde van het jaar zit er voor de AEX nog wel wat in het vat, denkt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International.

Aandelen zijn volgens de vermogensbeheerder ook nog steeds aantrekkelijk, want "ja, je kan met je geld nergens heen", aldus Van Eerden.

ING blijft ook positief over aandelen. "Beter dan verwachte kwartaalcijfers zijn een belangrijke reden voor onze positieve vooruitzichten voor aandelen, net als de terughoudende houding van centrale banken", aldus investment manager Simon Wiersma.

Nieuwe coronalockdowns

Nu het succesvolle cijferseizoen bijna achter de rug is, krijgen beleggers weer aandacht voor andere zaken, zoals de verslechterde coronasituatie in Europa, waar meer landen maatregelen nemen om het oplaaiende virus te beteugelen. In Oostenrijk werd zelfs een lockdown van vier weken aangekondigd en komt er volgend jaar een vaccinatieplicht. Dat is een slecht teken, volgens econoom Carsten Brzeski van ING. Niet alleen voor Oostenrijk zelf maar ook voor de groei en voor de rest van de eurozone.

"Sinds de start van de pandemie is Oostenrijk vaak een graadmeter geweest voor de rest van Europa als het gaat om besmettingen en maatregelen", aldus de econoom.

"Als de geschiedenis zich herhaalt, dan kunnen we meer lockdownmaatregelen verwachten in de rest van Europa en dat vergroot het risico dat de economie zal stagneren terwijl we het nieuwe jaar ingaan", volgens Brzeski.

ECB wil niets weten van renteverhoging

De hoge inflatie blijft ondertussen ook een bron van zorg. In de eurozone kwam de inflatie conform een eerdere raming uit op 4,1 procent in oktober. In Duitsland stegen de producentenprijzen, ook een belangrijke indicator voor de inflatie, in oktober met 18,4 procent.

Toch blijft de Europese Centrale Bank benadrukken dat het de rentes voorlopig niet zal verhogen. Die gaan pas omhoog wanneer de inflatie op de middellange termijn stabiliseert rond de doelstelling van 2 procent, herhaalde voorzitter Christine Lagarde deze week.

"Dit onderstreept een aanhoudende 'dovishness' ondanks de inflatoire druk, met een eerste renteverhoging die nog steeds gepland staat voor 2023", volgens analisten van IG.

Blijft Powell aan als Fed-voorzitter?

Daar waar de ECB vooralsnog een zeer accommoderend beleid blijft voeren, wordt de Federal Reserve mogelijk gedwongen om eerder dan momenteel verwacht de rente te verhogen. Volgende week verschijnen de notulen van de laatste vergaderingen van de Fed en de ECB, die vermoedelijk zullen onderstrepen hoe de twee centrale banken qua beleid steeds meer van elkaar afwijken.

Hoe het monetaire beleid van de Fed zich zal ontvouwen, hangt deels af van de vraag wie de nieuwe voorzitter wordt. De termijn van Jerome Powell loopt in februari af. Mogelijk wordt hij herbenoemd door de Amerikaanse president Joe Biden, maar het kan ook zijn dat bestuurslid Lael Brainard de opvolger van Powell wordt. Het besluit valt mogelijk volgende week, maar kan ook op zich laten wachten tot na Thanksgiving.

"Velen verwachten een nog meer dovish Fed als Lael Brainard wordt benoemd tot het hoofd van de centrale bank, wat betekent dat het langer zou duren om de rente te verhogen dan onder Jerome Powell", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Een meer 'dovish' voorzitter zou Biden dubbel in de problemen brengen, meent hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group, "met snel stijgende leenkosten op een overheidsschuld van meer dan 100 procent van het BBP en toenemende inflatieangst onder de bevolking die Biden in peilingen niet veel zou helpen."

Moëc stelt dat de markt erop rekent dat de Fed gedwongen zal worden tot een 'vroege renteverhoging' om zo de inflatie in toom te houden. Tegelijkertijd zijn beleggers ervan overtuigd dat een preventieve renteverhoging de economische groei weinig zal aantasten.

"Kortom, de 'lift-off' is Powell toevertrouwd", volgens Moëc.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1321 en daarmee op weekbasis een procent lager. De WTI-olieprijs noteerde vrijdag onder de 76 dollar per vat en daarmee op weekbasis ruim 6 procent lager. Oliebeleggers zijn bezorgd over de vrijgave van strategische oliereserves door grootmachten Amerika en China.

Stijgers en dalers

In de AEX deed Prosus deze week goede zaken, met een winst van bijna 4 procent na een trading update. Volgende week volgt een gedetailleerde kwartaalupdate van de investeerder.

Just Eat Takeaway.com ging een kop met een plus van dik 6,5 procent op weekbasis. De maaltijdbezorger heeft geen plannen om Grubhub te verkopen, maar is wel actief op zoek naar een strategische partner voor de Amerikaanse activiteiten, zou CEO Jitse Groen volgens persbureau Reuters hebben gezegd tijdens een virtuele bijeenkomst van Morgan Stanley.

Verder ging de aandacht uit naar Ahold Delhaize, dat begin deze week zijn beleggersdag hield. De supermarktketen maakte onder meer bekend dat het Bol.com in de tweede helft van volgend jaar naar de beurs wil brengen. Ook presenteerde Ahold nieuwe groeidoelen. Het aandeel won op weekbasis circa een procent.

Randstad daalde ruim 2 procent na zijn beleggersdag. Royal Dutch Shell verloor deze week ongeveer een half procent. De energiereus wil zijn aandelenstructuur vereenvoudigen, om zo eenvoudiger eigen aandelen in te kunnen kopen en nieuwe uit te geven. Het nieuws kwam voor analisten niet als een verrassing.

Philips ging stevig onderuit, met een verlies van 12 procent op weekbasis. Philips kreeg recent de Amerikaanse toezichthouder FDA op bezoek in een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van bepaalde beademingsapparatuur. Philips zal op de bevindingen van de FDA reageren, die ook één nieuw probleem ontdekte.

In de Midkap won AMG 3,5 procent op weekbasis en PostNL en Corbion zo'n 3 procent. Galapagos daalde ruim een procent na de Europese goedkeuring voor filgotinib als behandeling tegen colitis ulcerosa.

JDE Peet's verloor meer dan 5 procent op weekbasis. Het aandeel bleef op de verkooplijst staan van zakenbank Jefferies, dat het koersdoel wel verlaagde. InPost was met een verlies van ruim 19 procent de grootste daler in de Midcap. Het Poolse bedrijf kwam deze week met een winstwaarschuwing.

TKH Group steeg bijna een procent op weekbasis na cijfers en een beleggersdag.

In de AScX ging TomTom aan kop met een winst van ruim 14 procent, zonder voor analisten een duidelijk aantoonbare reden. BAM was de grootste daler en leverde zo'n 9 procent in.

Lucas Bols won 8 procent op weekbasis. Kempen sprak van een "erg sterk halfjaar".