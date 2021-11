Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 486,08 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 16.159,97 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 7.112,29 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 7.223,57 punten.

De aandelenmarkten stonden vrijdag onder druk, nu nieuwe lockdowns worden afgekondigd omdat in delen van Europa het aantal coronabesmettingen hard stijgt. De Duitse deelstaat Saksen heeft aangekondigd dat het vanaf maandag voor twee of drie weken gedeeltelijk in lockdown gaat. Andere zwaar getroffen Duitse staten overwegen soortgelijke maatregelen, die in de komende dagen aangekondigd kunnen worden.

In Oostenrijk besloot de regering vrijdag tot een landelijke lockdown. Daarnaast geldt vanaf 1 februari een verplichte vaccinatie. Bondskanselier Alexander Schallenberg zei dat degenen die niet-gevaccineerd zijn vanf dat moment boetes of zelfs gevangenisstraffen riskeren.

"De Oostenrijkse plannen voor een lockdown vanaf maandag hebben geleid tot een risk-off beweging, waarbij energie-, reis- en horeca-aandelen allemaal terrein verliezen", zei marktanalist Joshua Mahoney van IG.

De hoge inflatie blijft tevens een bron van zorg. Voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank herhaalde vrijdag geen reden te zien voor een renteverhoging. Eén van de belangrijkste aanjagers voor de hoge inflatie zijn de energieprijzen, en die zullen in de komende maanden nog wel op een verhoogd niveau blijven, denkt Lagarde. In de loop van 2022 zullen de evenwel energieprijzen stabiliseren, wat volgens de ECB historisch gezien normaal is na een scherpe stijging.

Met het oog op de inflatie kwam er uit Duitsland geen goed nieuws. de Duitse producentenprijzen zijn in oktober op jaarbasis met 18,4 procent gestegen. Een maand eerder bedroeg de stijging al 14,2 procent.

De Britse detailhandelsverkopen zijn in oktober op maandbasis met 0,8 procent gestegen. Ten opzichte van februari 2020, net voor de uitbraak van de coronapandemie, lagen de verkoopvolumes 5,8 procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,1319. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1342 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1369 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 3,8 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Ryanair geeft zijn beursnotering aan de London Stock Exchange op. Het aandeel daalde bijna 2,0 procent.

Arkema steeg ruim 1,5 procent, nadat de chemiegroep zei in 2030 een omzet uit de verkoop van batterijen van ten minste 1 miljard euro na te streven.

In Parijs ging Hermes International aan kop met een winst van ruim 4,0 procent, Renault was met een verlies van ruim 3,5 procent de sterkste daler onder de hoofdaandelen, gevolgd door Airbus met een verlies van circa 3,4 procent.

In Frankfurt ging Zalando voorop met een winst van circa 4,5 procent. Hellofresh steeg ongeveer 3,5 procent. Deutsche Bank verloor ruim 4,5 procent. Sowieso hadden banken het lastig, nu een hogere rente langer lijkt te gaan duren. BNP Paribas daalde 3,0 procent en ING verloor 3,2 procent.

In Londen had de reisbranche het lastig. TUI daalde bijna 2,0 procent en International Consolidated Airlines, het moederbedrijf van British Airways, leverde circa 3,5 procent in. Het aandeel Intercontinental Hotels Group verloor circa 2,0 procent in koers.

Aandelen die juist profiteren van nieuwe lockdowns deden het goed. Zo steeg maaltijdbezorger Just Eat Takeaway 6,3 procent. Betaalspecialist Adyen won 2,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.709,76 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.