AEX eindigt wisselvallige week lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is na een wisselvallige week lager het weekend ingegaan. Bij een slot van 821,80 punten sloot de AEX vrijdag 0,4 procent lager. Op weekbasis steeg de hoofdindex een bescheiden 0,2 procent. Europese beleggers beginnen zich weer zorgen te maken over de coronasituatie, nu meer landen in Europa maatregelen nemen om het oplaaiende virus te beteugelen. Econoom Carsten Brzeski van ING wees op een nationale lockdown in Oostenrijk die na het weekend ingaat en een vaccinatieplicht die volgend jaar wordt geïntroduceerd. "Dat is een slecht teken voor Oostenrijk, voor de groei en voor de rest van de eurozone", aldus Brzeski. "Sinds de start van de pandemie is Oostenrijk vaak een graadmeter geweest voor de rest van Europa als het gaat om besmettingen en maatregelen." "Als de geschiedenis zich herhaalt, dan kunnen we meer lockdownmaatregelen verwachten in de rest van Europa en dat vergroot het risico dat de economie zal stagneren terwijl we het nieuwe jaar ingaan", aldus de ING-econoom. De hoge inflatie blijft ondertussen ook een bron van zorg. Vrijdag werd bekend dat de producentenprijzen in Duitsland, ook een belangrijke indicator voor de inflatie, in oktober met 18,4 procent zijn gestegen op jaarbasis. Toch blijft de Europese Centrale Bank benadrukken dat het de rentes voorlopig niet zal verhogen. Die gaan pas omhoog wanneer de inflatie op de middellange termijn stabiliseert rond de doelstelling van 2 procent, herhaalde voorzitter Christine Lagarde vrijdag. Volgens Justin Blekemolen van Lynx was het verder vrij rustig qua economisch nieuws. Wel is de markt volgens de beleggingsspecialist benieuwd naar de keuze van de Amerikaanse president Joe Biden voor de volgende voorzitter van de Federal Reserve. Dat besluit valt mogelijk volgende week, maar kan ook op zich laten wachten tot na Thanksgiving. "Velen verwachten een nog meer dovish Fed als Lael Brainard wordt benoemd tot het hoofd van de centrale bank, wat betekent dat het langer zou duren om de rente te verhogen dan onder Jerome Powell", aldus Blekemolen. Een meer 'dovish' voorzitter zou Biden dubbel in de problemen brengen, meent hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group, "met snel stijgende leenkosten op een overheidsschuld van meer dan 100 procent van het BBP en toenemende inflatieangst onder de bevolking die Biden in peilingen niet veel zou helpen." De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1319. WTI-olie werd bijna 3 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX stonden financials onder druk. Aegon verloor ruim 3,5 procent en ING ruim 3 procent. Unibail-Rodamco-Westfield moest ook meer dan 3 procent laten gaan. Groeiaandelen die profiteren van eventuele lockdowns, deden wel goede zaken. Just Eat Takeway ging aan kop met een plus van ruim 6 procent en Adyen won bijna 3 procent. In de AMX was InPost de sterkste stijger. Het aandeel steeg dik 7 procent. Jefferies verlaagde vrijdag het koersdoel maar handhaafde het koopadvies. PostNL eindigde zo'n 4 procent hoger. Basic-Fit, dat bij een eventuele lockdown in Nederland mogelijk geraakt wordt, verloor 2 procent en Alfen bijna 3 procent. Bij de kleine fondsen deden Vivoryon en Sif goede zaken met stijgingen van ruim een procent. Van Lanschot Kempen, Wereldhave en B&S Group leverden tot zo'n 3 procent in. Het lokaal genoteerde Ebusco won bijna een procent na het binnenhalen van een opdracht in Denemarken. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De Dow Jones index verloor 0,5 procent maar de S&P 500 en Nasdaq lagen wel op koers voor nieuwe all time highs. Bron: ABM Financial News

