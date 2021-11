'Biden moet Powell herbenoemen als Fed-voorzitter' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden zou er goed aan doen om Jerome Powell te herbenoemen als voorzitter van de Federal Reserve. Een meer 'dovish' voorzitter zou hem dubbel in de problemen brengen. Dit stelt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group in een analyse. "De geloofwaardigheid van de Federal Reserve is een belangrijke reden waarom Biden de huidige Fed-voorzitter een nieuwe termijn van vier jaar moet geven", volgens Moëc. De huidige termijn van Powell loopt in februari af. De econoom stelt dat de markt erop rekent dat de Fed gedwongen zal worden tot een 'vroege renteverhoging' om zo de inflatie in toom te houden. Tegelijkertijd zijn beleggers ervan overtuigd dat een preventieve renteverhoging de economische groei weinig zal aantasten. "Kortom, de 'lift-off' is Powell toevertrouwd", volgens Moëc. Kiest Biden voor een 'echte duif', dan leidt dit waarschijnlijk tot een steilere rentecurve, "waarbij de langetermijnrente snel zou stijgen om rekening te houden met de hogere verwachte inflatie", meent de econoom. Vanuit het oogpunt van de Amerikaanse regering zou dit een 'double-whammy' zijn; "met snel stijgende leenkosten op een overheidsschuld van meer dan 100 procent van het BBP en toenemende inflatieangst onder de bevolking die Biden in peilingen niet veel zou helpen." Biden sprak de afgelopen tijd niet alleen met Powell, maar ook met Lael Brainard, die sinds 2014 in het bestuur van de Fed zit. Volgens Moëc is zij gematigd dovish en verschillen haar opvattingen niet veel met die van Powell. Maar haar benoeming zou door de markt geïnterpreteerd kunnen worden "als aanwijzing dat het beleid langer ruim blijft." Daarbij zou een nieuwe voorzitter kunnen worden aangespoord "om zijn of haar geloofwaardigheid te bewijzen door sneller te verhogen dan Powell zou hebben gedaan, met uiteraard het risico van ernstige schade aan het economisch herstel." Het besluit over een eventuele herbenoeming van Powell wordt vlak na Thanksgiving, volgende week donderdag, verwacht. Bron: ABM Financial News

