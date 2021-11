Foot Locker waarschuwt voor problemen aanvoerketen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Foot Locker dalen vrijdag in de voorbeurshandel op Wall Street ruim 5 procent, nadat de Amerikaanse producent van schoenen en sportkleding waarschuwde voor aanhoudende problemen in de aanvoerketen. Foot Locker verwacht dat het hier ook in het huidige vierde kwartaal last van blijft houden. Desalniettemin is de fabrikant goed gepositioneerd voor het feestdagenseizoen, aldus CFO Andrew Page, dankzij "een positief momentum en genoeg voorraden om aan de vraag van de consument te kunnen voldoen." In het derde kwartaal rapporteerde Foot Locker een aangepaste winst van 1,93 dollar, ruim boven de 1,37 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet voorzagen. De omzet verbeterde op jaarbasis met bijna 4 procent naar 2,19 miljard dollar, waar de markt 2,14 miljard dollar voorspelde. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019, een betere vergelijkingsbasis zonder de coronaproblemen, steeg de omzet met ruim 13 procent. Bron: ABM Financial News

