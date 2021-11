Terughoudendheid op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken vrijdag overwegend lager te gaan openen. De futures op de S&P 500 en Dow Jones index noteren lager. De Nasdaq gaat vooralsnog wel een lichtgroene opening tegemoet.

Het is een wisselvallige beursweek, met enerzijds de zorgen over de hoge inflatie en anderzijds een sterk cijferseizoen en gunstige economische data. Daarnaast zijn er nog altijd weinig alternatieven voor aandelen.

Donderdag wisten de S&P en Nasdaq daarom nieuwe recordstanden te bereiken. Op weekbasis ligt alleen de S&P op koers voor winst.

Volgens fondsbeheerder Georgina Taylor van Invesco lijken de problemen in de aanvoerketen wat af te nemen en is er in de kosten en marges weinig invloed terug te zien van de hoge inflatie.

Ondertussen loopt het aantal coronabesmettingen in Europa hard op en zijn landen daar gedwongen om maatregelen te nemen om het virus weer in te dammen. In de Verenigde Staten steeg het aantal covidgevallen in de afgelopen dagen met 100.000 per dag.

Marktkenners verwachten echter geen extreme maatregelen meer. "We hoeven misschien niet te denken aan een wereld die weer op slot gaat", aldus Taylor. "Er zullen maatregelen genomen worden, maar dat verandert de outlook voor bedrijven waarschijnlijk niet."

Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. De euro/dollar noteert rond lunchtijd onder de 1,13 dollar. Een vat WTI-olie daalt stevig. Op weekbasis is een vat olie ruim 5 procent goedkoper geworden, nu wordt gesproken over het vrijgeven van strategische olievoorraden door China. In de VS gebeurt dit al, met als doel de hoge brandstofprijzen te drukken.

Bedrijfsnieuws

Applied Materials had in het afgelopen kwartaal last van de problemen in de aanvoerketen en verwacht dat dit op korte termijn aanhoudt. De kwartaalcijfers schoten tekort bij de verwachtingen van analisten. Het aandeel gaat vrijdag een 6 procent lagere opening tegemoet.

CureVac behaalde afgelopen kwartaal een hogere omzet, met name dankzij een strategische samenwerking met GlaxoSmithKline. Onder de streep bleef een beperkt verlies over. De kaspositie nam in de eerste negen maanden van 2021 af, onder meer door de kosten die het farmabedrijf maakte om een coronavaccin te ontwikkelen. Het meest vergevorderde kandidaatvaccin besloot CureVac onlangs niet verder te ontwikkelen, omdat de werkzaamheid een stuk lager is dan die van bestaande, reeds goedgekeurde vaccins. Het aandeel noteert voorbeurs vlak.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P 500 steeg 0,3 procent op 4.704,54 punten, de Nasdaq won 0,5 procent op 15.993,71 punten en de Dow Jones index daalde 0,2 procent bij een slot van 35.870,95 punten.