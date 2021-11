Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in een markt met stevige uitslagen op individueel vlak en waarin corona- en inflatiezorgen lijken te domineren.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 487,30 punten. De Duitse DAX liet eveneens een daling zien van 0,1 procent naar 16.205,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 7.138,29 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 0,2 procent naar 7.243,74 punten.

Beleggers maken zich zorgen over de nieuwe opleving van de coronapandemie in Europa, aldus ING. "Nieuwe 'softe' lockdowns zouden de economische groei in de eurozone wel eens kunnen afremmen, is de gedachte", aldus de bank.

Ook blijft de hoge inflatie een zorgenkind voor beleggers, hoewel we volgens econoom Philippe Ledent van ING in een periode van relatieve kalmte zijn aanbeland. “Beleggers lijken voorlopig de centrale banken te geloven dat er geen reden is om in paniek te geraken”, aldus de econoom.

Vanochtend herhaalde voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank geen reden te zien voor een renteverhoging. Eén van de belangrijkste aanjagers voor de hoge inflatie zijn de energieprijzen, en die zullen in de komende maanden nog wel op een verhoogd niveau blijven, denkt Lagarde. In de loop van 2022 zullen de energieprijzen stabiliseren, wat volgens de ECB historisch gezien normaal is na een scherpe stijging.

De producentenprijzen van Duitsland zijn in oktober op jaarbasis met 18,4 procent gestegen. Een maand eerder bedroeg de stijging al 14,2 procent.

Het Verenigd Koninkrijk maakte de detailhandelsverkopen over oktober bekend. Die leverden met een stijging met 0,8 procent op maandbasis geen verrassing op. Ten opzichte van februari 2020, net voor de uitbraak van de coronapandemie, lagen de verkoopvolumes 5,8 procent hoger.

De macro-economische agenda van vrijdag is voor de Verenigde Staten leeg. Wel is er nog een aantal sprekers, onder wie Fed-bestuurder Christopher Waller en vice-voorzitter van de Fed Richard Clarida.

Olie noteerde vrijdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,7 procent in het rood op 76,23 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 78,81 dollar werd betaald, een daling van 3,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1296. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1355 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1373 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ryanair geeft zijn beursnotering aan de London Stock Exchange op. De koers van het aandeel noteerde 2,6 procent lager.

In Parijs waren er stevige verliezen die opliepen tot meer dan 4 procent. Van de veertig hoofdaandelen daalden er veertien meer dan 2 procent. Koerswinst was er voor het aandeel Worldline met 5,3 procent. Sectorgenoot Adyen won in Amsterdam 3,1 procent. Daarmee was Adyen niet de koploper, die eer ging naar Just Eat Takeaway met een plus van 6,0 procent. Het Duitse Delivery Hero steeg 3,4 procent in koers en Deliveroo werd 1,5 procent duurder.

Van de veertig aandelen die de Duitse hoofdgraadmeter vormen, daalden er tien meer dan 2 procent. Plussen van meer dan 2 procent betroffen de aandelenkoersen van Delivery Hero, Merck KGaA, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise en Zalando.

In Londen had de reisbranche het lastig. TUI daalde 4,3 procent en International Consolidated Airlines, het moederbedrijf van British Airways, leverde 4,1 procent in. Het aandeel Intercontinental Hotels Group verloor 2,3 procent in koers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent op 4.704,54 punten, de Nasdaq won 0,5 procent op 15.993,71 punten en de Dow Jones index daalde 0,2 procent bij een slot van 35.870,95 punten.