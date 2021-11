Valuta: euro weer even onder 1,13 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer even onder de 1,13 dollar in reactie op een toespraak van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde bij de 31ste editie van het Frankfurt European Banking Congress.

"De markt kent een negatief sentiment rondom de euro", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Veel dat betrekking heeft op de Europese munt wordt gebruikt om de munt even te drukken. De markt is niet alleen alert op Lagarde, maar ook op macrocijfers. Zo richting eind november is het ook weer zaak rekening te houden met afnemende handelsvolumes, waarmee na verloop van tijd uitslagen steviger kunnen uitpakken", aldus Boele.

Boele gaf vrijdag voor de euro, naast het dieptepunt van afgelopen woensdag op 1,1264 dollar, twee andere steunpunten mee: 1,1240 en 1,1170 dollar.

ABN AMRO heeft inmiddels ook een andere kijk op het Amerikaanse rentebeleid. "We waren aanvankelijk minder verkrappingsgezind dan de markt en analisten. "We denken nu dat de Federal Reserve al halverwege 2022 de beleidsrente met 25 basispunten verhoogt, waar we eerder uitgingen van een verhoging begin 2023. Daarna verwachten we nog twee stapjes van 25 basispunten in 2022 en drie stappen van 25 basispunten in 2023. En we verwachten nu ook dat het afbouwen van het opkoopprogramma in een hoger tempo gaat en dat dit eindigt voor het einde van het eerste kwartaal van 2022, in plaats voor het eind van het tweede kwartaal. De Fed kan dit in de vergadering van 15 en 16 december al meedelen", aldus Boele. Analisten gaan uit van een beleidsrente van 0,5 procent eind 2022 en 1,2 procent ultimo 2023.

ABN AMRO hanteert als gevolg van de veranderingen in de visie van de Fed een nieuw raming voor de euro. Voor het einde van het jaar voorziet de bank nu voor de euro een koers van 1,10 dollar tegen voorheen 1,15 dollar. De bank denkt dat de euro aan het einde van 2022 op 1,05 dollar noteert tegen 1,20 dollar in de vorige raming.

Hogere rentes op Amerikaans staatspapier en een hogere beleidsrente zorgen over het algemeen ook voor een hogere dollar. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat de rente in de VS harder stijgt dan in andere landen, zo stelde Boele. "Deze dynamiek heeft zich de afgelopen periode voorgedaan en we denken dat dit nog een tijd zo zal blijven", aldus de valutaspecialist.

"Mochten de Amerikaanse rente, gecorrigeerd voor inflatie, en de economische groei beide stijgen, dan is dat een hele positieve omgeving voor de Amerikaanse dollar. Maar: de rente gecorrigeerd voor inflatie is de afgelopen maanden juist gedaald doordat inflatieverwachtingen harder zijn gestegen dan de rente op Amerikaans staatspapier. Hierdoor is de goudprijs gestegen, terwijl ook de dollar hoger noteert. Wij denken dat inflatieverwachtingen op dit moment erg hoog staan en dat deze volgend jaar weer zullen dalen, waarmee zowel de rente op staatspapier als de rente gecorrigeerd voor inflatie in de VS stijgen. Nu zorgt vooral de hogere rente op staatspapier en een groter renteverschil tussen de VS en andere landen voor een hogere dollar. Volgend jaar komt daar nog een hogere rente gecorrigeerd voor inflatie bij", aldus Boele.

Een aantal centrale banken loopt voor op de Fed met het verhogen van de beleidsrente, zoals de centrale banken van Noorwegen, Nieuw-Zeeland en Brazilië. "De munten van deze landen doen het waarschijnlijk beter dan de Amerikaanse dollar, tenzij er politieke onzekerheid is zoals in Brazilië. De Bank of England verhoogt mogelijk de rente in december al, dus ruim vóór de Fed. Dit zou steun aan het Britse pond moeten geven."

Voor het pond ligt de raming van ABN AMRO voor het einde van dit jaar onveranderd op 1,36 dollar en voor einde volgend jaar op 1,33 dollar tegen 1,40 dollar. De euro komt naar verwachting nu uit op 0,81 pond aan het einde van dit jaar en op 0,79 eind 2022 tegen respectievelijk 0,85 pond en 0,80 pond.

ABN AMRO verwacht nog steeds dat de Europese Centrale bank en de centrale banken van Japan, Zweden, Australië en Zwitserland pas veel later de rente zullen verhogen. Daarom stijgt de

Amerikaanse dollar vooral ten opzichte van de munten van deze landen. "De economie en inflatie in de eurozone laten een ander beeld zien dan waar de Fed mee te maken heeft en deze dynamiek is negatief voor de euro en positief voor de dollar. Ten tweede verwachten we dat het verschil in de rente op Amerikaans staatspapier en Duits staatspapier toeneemt. Dit is positief voor de dollar ten opzichte van de euro", aldus Boele.

De Japanse inflatie daalde in oktober op maandbasis met 0,3 procent. Op jaarbasis was er sprake van een plus van 0,1 procent.

De producentenprijzen van Duitsland zijn in oktober op jaarbasis met 18,4 procent gestegen. Een maand eerder bedroeg de stijging al 14,2 procent.

Het Verenigd Koninkrijk maakte de detailhandelsverkopen over oktober bekend. Die leverden met een stijging met 0,8 procent op maandbasis geen verrassing op. Ten opzichte van februari 2020, net voor de uitbraak van de coronapandemie, lagen de verkoopvolumes 5,8 procent hoger.

De macro-economische agenda van vrijdag is voor de Verenigde Staten leeg. Wel is er nog een aantal sprekers, onder wie Fed-bestuurder Christopher Waller en vice-voorzitter van de Fed Richard Clarida.

De euro noteerde vrijdag 0,7 procent lager op 1,1290 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8416 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,6 procent en noteerde op 1,3413 dollar.