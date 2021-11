AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 825,16 punten. Bij gebrek aan richtinggevende macro-economische cijfers wordt er volgens ING, vooruitlopend op het weekend, wat winst genomen. "Nieuwe 'softe' lockdowns zouden de economische groei in de eurozone wel eens kunnen afremmen, is de gedachte", aldus investment manager Simon Wiersma. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een wisselvallige week voor de Europese beurzen, met bescheiden winsten en nieuwe records voor de Duitse DAX en Franse CAC40. "De FTSE 100 heeft juist een week om snel te vergeten achter de rug en ligt op schema voor de slechtste week in meer dan twee maanden." Volgens Hewson profiteren de Europese beurzen vanochtend van recordkoersen voor de S&P 500 en Nasdaq-index donderdagavond en van winsten op de Aziatische beurzen vanochtend, waar beleggers kijken naar het volgende steunplan van Japan. Beleggers leken afgelopen week ietwat terughoudend, nadat zij meer bedrijfscijfers kregen te verwerken en de zorgen over de gestegen consumentenprijzen de kop opstaken. De bedrijfsresultaten zijn tot dusver sterk gebleken, maar enkele grote ondernemingen, zoals het Amerikaanse Target, bleken flink te zijn geraakt door verstoringen in de aanvoerketen en de gestegen kosten. "Beleggers proberen de inflatieontwikkelingen op waarde te schatten en te bedenken of de hoge inflatie daadwerkelijk van tijdelijke aard is of niet", aldus analist Jim Polk van Homestead Funds. "Zorgen over problemen in de aanvoerketen en welke impact deze hebben op de inflatie spelen momenteel de grootste rol op de beurzen", meent Polk. Het muntpaar euro/dollar koerste op een niveau van 1,1297. De olieprijzen daalden met 1,6 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen techfondsen Adyen en Besi tot 2,1 procent. Just Eat Takeaway.com won 4,0 procent. Unibail-Rodamco-Westfield leverde juist 4,8 procent in. In de AMX won Inpost 5,5 procent. De afgelopen dagen kelderde het aandeel met tientallen procenten na tegenvallende kwartaalcijfers. Vanochtend handhaafde zakenbank Jefferies wel het koopadvies, maar verlaagde het koersdoel naar 20,00 euro. In de AScX won Lucas Bols 1,5 procent, na een koerssprong donderdag na rapportering van meevallende cijfers. Vanochtend bleek uit de registers van de AFM dat Edelweiss een eerste belang meldde in de destillateur. Wereldhave verloor 2,4 procent. Het lokaal genoteerde Ebusco won 2,1 procent. De beursnieuweling presenteerde voorbeurs een nieuwe Deense opdracht. Financiële details werden niet besproken. Bron: ABM Financial News

