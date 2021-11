Positief advies voor nieuw product DSM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) DSM heeft van de European Food Safety Agency een positief advies gekregen voor Bovaer, een nieuw voedingsadditief dat methaanuitstoot bij melkkoeien vermindert. Dit maakte DSM vrijdag bekend. Volgens EFSA is het additief veilig voor zowel koe als consument en verlaagt het inderdaad de uitstoot van methaan. Met dit positieve advies wacht DSM nu op finale goedkeuring door de Europese Commissie. DSM denkt in de eerste helft van 2022 met de productie van het additief te kunnen beginnen. Dat zal in een Schotse fabriek van DSM gebeuren. Bron: ABM Financial News

