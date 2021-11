'Meevaller verkoopprijs theetak Unilever' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van theetak Ekaterra door Unilever aan CVC Capital voor 4,5 miljard euro is geen tegenvaller. Dit stelt analist Reg Watson van ING vrijdag. CVC betaalt 2,3 keer de omzet en 11,3 keer de EBITDA. Dat is meer dan ING had verwacht. De bank ging op basis van onbevestigde berichten in de pers uit van 8,5 keer de EBITDA, wat neerkwam op een verkoopsom van 3,4 miljard euro. ING schatte vrijdag in dat Ekaterra goed was voor 4 procent van de groepsomzet in 2020. Het aandeel van de tak voeding en versnaperingen in de omzet van Unilever daalt zo naar 33 procent. In het bedrijfsresultaat (EBIT) daalt het aandeel van deze divisie naar 30 procent. ING denkt dat de opbrengst van de verkoop door Unilever kan worden aangewend voor de inkoop van eigen aandelen aan het einde van 2022. Dit kan oplopen tot 4 procent van de marktkapitalisatie. ING heeft een koopadvies op Unilever met een koersdoel van 58,90 euro. Het aandeel Unilever noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,4 procent lager op 45,22 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.