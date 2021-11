ASML rekent op 2 miljard euro aan Chinese omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML denkt dit jaar meer dan 2 miljard euro aan omzet te realiseren in China. Dit zei CFO Roger Dassen van de Veldhovense toeleverancier tijdens een bijeenkomt georganiseerd door Morgan Stanley. Deze omzet is grofweg voor de helft afkomstig uit logic en voor de andere helft uit geheugen. Dassen voorziet voor 2022 een vergelijkbare omzet. En als de vraag uit China opdroogt, dan denkt de CFO dat klanten uit andere regio's die vraagterugval wel zullen opvullen. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op ASML met een koersdoel van 800,00 euro. Het aandeel steeg vrijdag 0,4 procent naar 773,80 euro. Bron: ABM Financial News

