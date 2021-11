AEX nipt hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger naar 825,67 punten. Ook de Midkap won 0,1 procent. Onder de hoofdaandelen wonnen de grondstoffenfondsen ArcelorMittal en Royal Dutch Shell iets meer dan 1 procent. Alleen Unibail-Rodamco-Westfield verloor meer dan 1 procent. In de AMX won de producent van roestvrij staal Aperam meer dan 1 procent. Inpost noteerde een procent hoger op 10,87 euro. De afgelopen dagen kelderde het aandeel met tientallen procenten na tegenvallende kwartaalcijfers. Vanochtend handhaafde zakenbank Jefferies wel het koopadvies, maar verlaagde het koersdoel naar 20,00 euro. In de AScX won Lucas Bols een procent na een koerssprong donderdag na rapportering van meevallende cijfers. Vanochtend bleek uit de registers van de AFM dat Edelweiss een eerste belang meldde in de destillateur. CTP verloor 1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.