Morgan Stanley verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 13,50 naar 16,00 euro bij handhaving van het Gelijkgewogen advies. Analisten van de Amerikaanse zakenbank verhoogden de winstramingen voor de komende jaren met 6 procent, terwijl de verwachtingen voor de winst per aandeel zelfs met 10 procent omhooggingen. Toch is het volgens de zakenbank nog te vroeg om te zeggen dat de lage rentebaten verleden tijd zijn. Morgan Stanley verwacht dat ABN AMRO bij de jaarcijfers zal aankondigen dat het voor 700 miljoen euro aan eigen aandelen gaat inkopen, goed voor een rendement van 10,5 procent in 2022. De zakenbank stipte ook aan dat de problemen rond witwassen en geschillen bij Kifid inmiddels zijn opgelost. Daarom verlaagden de analisten hun ramingen voor de kosten voor het eigen vermogen van 11,5 naar 11,0 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.