Ebusco presenteert Deens contract

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft van het Deense Nobina een order ontvangen voor de levering van 22 bussen. Dit maakte de ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen vrijdag bekend. Financiële details werd niet afgegeven. De levering van de bussen, van het type 2.2, vindt eind 2022 plaats. In totaal heeft Nobina nu 79 bussen bij Ebusco besteld. Dertien zullen er al op korte termijn worden geleverd. Bron: ABM Financial News

