Morgan Stanley haalt ING van kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het advies voor ING verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, maar het koersdoel ging wel van 14,40 naar 15,00 euro. Analisten van de Amerikaanse zakenbank verhoogden de winstramingen voor de periode 2021 tot en met 2024 met circa 4 procent. De nettorentebaten en de fees zorgen voor een opwaartse bijstelling van de voorziene opbrengsten met 1 procent, terwijl de voorzieningen ook zullen dalen, zo denken de analisten, ondanks afschrijvingen gerelateerd aan de coronacrisis. Verder verwachten de analisten dat ING meer zal uitkeren aan aandeelhouders in een poging om dichterbij de CET1-ratio van 12,5 procent te komen. "Desondanks laat het nieuwe koersdoel weinig ruimte over om het Overwogen advies te handhaven", concludeerden de marktvorsers, die liever een beter instapmoment afwachten. Het aandeel ING sloot donderdag op 13,26 euro. Bron: ABM Financial News

