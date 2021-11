'Koreaanse chipmaker SK Hynix mag ASML-machines niet in China plaatsen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De chipmachines van ASML mogen door de Koreaanse maker van halfgeleiders SK Hynix niet in China worden geplaatst, waarmee de producten van het bedrijf uit Veldhoven inzet lijken te blijven in het politieke spanningsveld met China. Dit bleek vrijdag uit berichtgevingen van persbureau Reuters. De Zuid-Koreaanse chipfabrikant wil de geavanceerde apparatuur in zijn fabriek in China installeren, maar Amerikaanse regels die export van high tech naar China verbieden, belemmeren dat. Een diplomatiek offensief van de Hynix-ceo in Washington, afgelopen zomer, heeft de VS niet op andere gedachten kunnen brengen, zo meldde Reuters. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.