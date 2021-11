Jefferies verlaagt koersdoel Inpost

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Inpost verlaagd van 24,00 naar 20,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

De winstgevendheid van Inpost wordt geremd door toegenomen kosten voor de uitbreiding van het netwerk, zo oordeelde analist David Kerstens. De analist verlaagde zijn ramingen voor de winst per aandeel met circa 15 procent op basis van een vertraging in e-commerce, hetgeen wordt verergerd door toegenomen producttekorten en dus hogere investeringen in de uitbreiding van het netwerk.

Wel blijft Jefferies positief over het aandeel. Inpost blijft marktaandeel winnen in Polen en is het bedrijf in rap tempo aan het opschalen. Ook de operationele leverage is volgens Kerstens sterk. Buiten Polen is Inpost goed gepositioneerd om in te springen op de groeiende acceptatie van pakketkluisjes.

Het aandeel InPost staat al een paar dagen flink onder druk volgend op de cijfers over het derde kwartaal. Het aandeel verloor donderdag opnieuw 15 procent en daalde naar 10,75 euro.