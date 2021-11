Berenberg verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 25,00 naar 28,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Ahold overtrof in het derde kwartaal de verwachtingen voor zowel de omzet als de winst, dankzij sterke prestaties in de Verenigde Staten, aldus de analisten. Toch lag de focus niet op de cijfers, maar op de beleggersdag van de supermarktketen. De doelstellingen voor de middellange termijn die Ahold afgaf, noemde Berenberg positief, al zijn daar wel meer investeringen in online voor nodig. Bovendien wordt er verwacht dat de vrije kasstroom zal afnemen. De plannen voor een beursgang van Bol.com noemde Berenberg ook positief, omdat het de verborgen waarde van de e-commerce-divisie zichtbaar maakt. Desondanks zal het realiseren van de groeiambitie voor 2022 een uitdaging zijn, gezien de moeilijke vergelijkingsbasis, vooral in de VS, aldus Berenberg. Inflatie kan dan weer voor rugwind zorgen. Al met al zag Berenberg voldoende reden om het koersdoel te verhogen. Het aandeel Ahold Delhaize sloot donderdag op 30,08 euro. Bron: ABM Financial News

