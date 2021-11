GeoJunxion krijgt akkoord van aandeelhoudersvergadering Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxtion heeft op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering alle agendapunten goedgekeurd gekregen. Dit maakte het voormalige AND International Publishers vrijdagochtend bekend. Daarmee is Ivo Vleeschouwers nu officieel CEO én CFO van de vennootschap. Francesco Altamura is de Chief Business Officer. De vergadering vond afgelopen dinsdag 16 november plaats. Bron: ABM Financial News

