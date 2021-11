Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet voor vrijdag een openingswinst van 68 punten voor de Duitse DAX, een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 30 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag met name gedurende de tweede helft van de handelsdag weggezakt.

"Het verhaal van de dag was wat er gebeurde op het oliefront", volgens macrostrateeg Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers, doelend op de mogelijkheid dat zowel de Verenigde Staten als China hun strategische oliereserves willen inzetten om aan de vraag te kunnen voldoen en de prijs zo te drukken. Dat zou ook gunstig zijn voor de hoge inflatie.

"Alle ogen zijn momenteel gericht op de inflatie dus elke kleine stap om die wat naar beneden te brengen is belangrijk", volgens de marktkenner.

De Turkse lira daalde bijna 4 procent ten opzichte van de dollar na een stevige verlaging van de rente door de Turkse centrale bank. De rente ging met 100 basispunten omlaag naar 15 procent.

Volgens Ima Sammani van Monex Europe kwam de Turkse centrale bank daarbij met een misleidende forward guidance, die suggereert dat in december wordt bekeken of verdere renteverlagingen nodig zijn. Dat zou volgens Sammani vooral bedoeld zijn om een complete valutacrisis in Turkije te vermijden.

Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp heeft in het gebroken boekjaar de eigen outlook ruimschoots overtroffen en voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf een aangepaste EBIT tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro, een mogelijke verdubbeling op jaarbasis. De vrije kasstroom komt naar verwachting op break even-niveau uit. Het aandeel steeg 6,3 procent.

Royal Mail heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 de winst zien aantrekken en is van plan aandeelhouders stevig te belonen met dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Het aandeel steeg bijna 10,0 procent en ging daarmee aan kop in Londen.

Mijnbouwers stonden juist onder druk: Fresnillo daalde ruim 3,5 procent en Anglo American bijna 3,0 procent.

In Frankfurt deed Siemens Healthineers goede zaken met een plus van ruim 3,5 procent en belandde Continental onderaan in de DAX, met een verlies van 3 procent.

Luxemerken EssilorLuxottica en Hermes stegen in Parijs zo'n 2 tot 3 procent. Sanofi was de grootste daler en moest bijna 3 procent laten gaan.

Euro STOXX 50 4.383,91 (-0,4%)

STOXX Europe 600 487,70 (-0,5%)

DAX 16.221,73 (-0,2%)

CAC 40 7.141,98 (-0,2%)

FTSE 100 7.255,96 (-0,5%)

SMI 12.553,19 (-0,4%)

AEX 825,06 (-0,3%)

BEL 20 4.278,00 (-0,2%)

FTSE MIB 27.661,82 (-0,6%)

IBEX 35 8.903,20 (-1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten, maar wel met nieuwe records voor de S&P 500 en Nasdaq.

Beleggers blijven bezorgd over de hoge inflatie, maar het sterke kwartaalcijferseizoen en gunstige economische data bieden houvast. Daarnaast zijn er weinig alternatieven voor aandelen en hopen de markten dat consumenten het economisch herstel blijven ondersteunen.

"Zolang de detailhandelsverkopen blijven stijgen en het consumentenvertrouwen sterk blijft, is de kans groot dat we nieuwe all time highs blijven zien", voorspelt Naeem Aslam van AvaTrade. De marktanalist waarschuwt wel voor het stijgende aantal coronabesmettingen in de VS en vraagt zich af welke impact Thanksgiving, over een week, zal hebben op de covidcijfers.

Marktanalist Giorgo Caputo van JP Hambro Capital Management denkt dat de markten tekenen van een afzwakkende inflatie willen zien voordat ze echt verder kunnen stijgen. "Ik weet niet of dat in de komende maanden gaat gebeuren", zei hij. "Misschien wel, maar waarschijnlijk duurt het iets langer."

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 1.000 naar 268.000 aanvragen, waar de markt rekende op 260.000 nieuwe aanvragen.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in november gestegen van 23,8 tot 39,0. De leidende indicatoren stegen in oktober met 0,9 procent en daarmee sterker dan in de twee maanden ervoor.

De olieprijs steeg donderdag, na twee dagen van dalingen. Bij een settlement van 79,01 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder.

Toch blijft er onzekerheid boven de oliemarkten hangen, waarschuwen marktkenners, nu China net als de Verenigde Staten overweegt om zijn strategische oliereserves in te zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit moet ook helpen om de prijzen te drukken en zo de hoge inflatie wat omlaag te brengen.

Bedrijfsnieuws

Macy's steeg ruim 21 procent. De warenhuisketen heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde de outlook voor het hele jaar.

Alibaba behaalde in het afgelopen kwartaal een minder hoge omzet terwijl de winst hard terug liep. De resultaten vielen tegen, oordeelden analisten, en het aandeel daalde donderdag dan ook meer dan 11 procent.

JD.com draaide in het derde kwartaal verlies door koersdalingen van zijn beursgenoteerde beleggingen, terwijl de operationele kosten door marketing en bonussen harder stegen dan de omzet. De resultaten die JD.com presenteerde waren wel beter dan analisten hadden voorzien, waardoor het aandeel toch 56 procent steeg.

Cisco Systems verloor 5,5 procent. De fabrikant van netwerkdiensten, videoconferentie-tools en beveiligingssoftware boekte het afgelopen kwartaal weliswaar een hogere winst en omzet, maar stelde teleur met de outlook voor het lopende kwartaal.

Nvidia sloot meer dan 8 procent hoger. Het techconcern heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt, met een recordomzet voor zijn gaming- en datacenterplatforms. Nvidia overtrof daarmee de verwachtingen. De outlook was ook sterk.

Drogisterijketen CVS gaat in de komende drie jaar 900 winkels sluiten. In het vierde kwartaal van 2021 brengt dit al een impairment van ruim 1 miljard dollar met zich mee, waardoor CVS de outlook voor dit jaar moet verlagen. Het aandeel won zo'n 3 procent.

GlobalFoundries en Ford gaan een strategische samenwerking aan om samen chips te ontwikkelen, meldden de bedrijven donderdag. GlobalFoundries steeg ruim 2 procent terwijl Ford 1,5 procent verloor.

Apple wil een project om zelf een elektrische auto te bouwen versnellen en verschuift de focus daarbij naar een volledig zelfrijdende auto. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van ingewijden. Het aandeel Apple steeg donderdag bijna 3 procent.

S&P 500 index 4.704,54 (+0,3%)

Dow Jones index 35.870,95 (-0,2%)

Nasdaq Composite 15.993,71 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger.

Nikkei 225 29.749,27 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.560,13 (+1,1)

Hang Seng 24.974,21 (-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1352. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1373.

USD/JPY Yen 114,34

EUR/USD Euro 1,1352

EUR/JPY Yen 129,81

