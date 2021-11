CureVac profiteert van samenwerking met GSK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) CureVac heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald en zag onder de streep slechts een fractioneel verlies overblijven. Dit meldde de Duitse farmaceut met een notering op Wall Street donderdag nabeurs. De omzet werd vooral gespekt door een in juli aangekondigde strategische samenwerking met GlaxoSmithKline. Hierdoor steeg de omzet op jaarbasis met 463 procent van 5,2 miljoen naar 29,3 miljoen euro. Het operationeel resultaat kwam uit op 143,1 miljoen euro negatief, tegenover 36,7 miljoen euro negatief een jaar eerder, maar onder de streep bleef slechts een fractioneel verlies van 0,4 miljoen euro over, gelijk aan een jaar eerder. Eind september stond de kaspositie van CureVac op 1.061 miljoen euro, van 1.322,6 miljoen euro eind december. In de eerste negen maanden van 2021 investeerde het bedrijf veel in de ontwikkeling van een potentieel coronavaccin. In oktober besloot CureVac echter om de ontwikkeling van CVnCoV stop te zetten, dat maar 47 procent effectief bleek. Wel gaat CureVac verder met de ontwikkeling van een nieuw kandidaatvaccin, zei het destijds. Bron: ABM Financial News

