Olieprijs herstelt iets

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen, na twee dagen van dalingen. Bij een settlement van 79,01 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,8 procent duurder.

Positieve Amerikaanse macrodata misten hun uitwerking niet op de oliemarkten. Zo toonde de Philadelphia Fed index onverwachte tekenen van verbetering in de aanvoerketen.

Toch blijft er onzekerheid boven de oliemarkten hangen, waarschuwen marktkenners, nu China net als de Verenigde Staten overweegt om zijn strategische oliereserves in te zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit moet ook helpen om de prijzen te drukken en zo de hoge inflatie wat omlaag te brengen.

"Hoge olieprijzen, zeker de retailprijs van benzine in de VS, is een bron van zorg voor de olie-importerende landen", stelden analisten van Rystad Energy. "De markt moet momenteel gissen naar de omvang en het tijdstip van een mogelijke vrijgave van de Chinese strategische oliereserves."

Volgens analist Phil Flynn van The Prices Futures Group zal een dergelijke actie van China weinig impact hebben. "De hamvraag is of China dit samen zal doen met een grotere vrijgave door de VS en Japan."

In de afgelopen weken sprak de VS zijn strategische oliereserves al aan, als onderdeel van eerder geplande vrijgaves. Toch is de omvang ervan wel verrassend, volgens Flynn, die voor koopjesjagers in de komende weken kansen ziet op de oliemarkten.