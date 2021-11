Apple kiest voor ontwikkeling zelfrijdende auto - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple wil een project om zelf een elektrische auto te bouwen versnellen en verschuift de focus daarbij naar een volledig zelfrijdende auto. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van ingewijden. Apple is sinds 2014 bezig met "Project Titan", waarbij het op twee paarden tegelijk wedde: enerzijds een elektrische auto met beperkte zelfrijdende mogelijkheden en anderzijds een volledig zelfrijdend model. Volgens Bloomberg kiest Apple er nu onder leiding van Kevin Lynch voor om zich helemaal te richten op die laatste versie. Apple wilde tegenover het persbureau niet reageren op het bericht. Het aandeel Apple stijgt donderdag 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

