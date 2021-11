Europese beurzen zakken weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag gedurende de tweede helft van de handelsdag weggezakt. De STOXX Europe 600 index verloor uiteindelijk 0,5 procent op 487,70 punten. De Duitse DAX verloor 0,2 procent tot 16.221,73 punten. De Franse CAC 40 daalde ook 0,2 procent op 7.141,98 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,5 procent naar 7.255,96 punten. "Het verhaal van de dag is wat er gebeurt op het oliefront", volgens macrostrateeg Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers, doelend op de mogelijkheid dat zowel de Verenigde Staten als China hun strategische oliereserves willen inzetten om aan de vraag te kunnen voldoen en de prijs zo te drukken. Dat zou ook gunstig zijn voor de hoge inflatie. "Alle ogen zijn momenteel gericht op de inflatie dus elke kleine stap om die wat naar beneden te brengen is belangrijk", volgens de marktkenner. Een vat WTI-olie schommelde donderdag rond het Europese slot tussen winst en verlies. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1353. De Turkse lira daalde bijna 4 procent ten opzichte van de dollar na een stevige verlaging van de rente door de Turkse centrale bank. De rente ging met 100 basispunten omlaag naar 15 procent. Volgens Ima Sammani van Monex Europe kwam de Turkse centrale bank daarbij met een misleidende forward guidance, die suggereert dat in december wordt bekeken of verdere renteverlagingen nodig zijn. Dat zou volgens Sammani vooral bedoeld zijn om een complete valutacrisis in Turkije te vermijden. Bedrijfsnieuws Thyssenkrupp heeft in het gebroken boekjaar de eigen outlook ruimschoots overtroffen en voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf een aangepaste EBIT tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro, een mogelijke verdubbeling op jaarbasis. De vrije kasstroom komt naar verwachting op break even-niveau uit. Het aandeel steeg 6,3 procent. Royal Mail heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 de winst zien aantrekken en is van plan aandeelhouders stevig te belonen met dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Het aandeel steeg bijna 10,0 procent en ging daarmee aan kop in Londen. Mijnbouwers stonden juist onder druk: Fresnillo daalde ruim 3,5 procent en Anglo American bijna 3,0 procent. In Frankfurt deed Siemens Healthineers goede zaken met een plus van ruim 3,5 procent en belandde Continental onderaan in de DAX, met een verlies van 3 procent. Luxemerken EssilorLuxottica en Hermes stegen in Parijs zo'n 2 tot 3 procent. Sanofi was de grootste daler en moest bijna 3 procent laten gaan. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het Europese slot verdeeld. Bron: ABM Financial News

