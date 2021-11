Unilever verkoopt theetak voor 4,5 miljard euro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever verkoopt zijn theetak Ekaterra aan CVC Capital Partners Fund VIII voor 4,5 miljard euro. Dit meldde het Brits-Nederlandse concern donderdag. De Ekaterra-portefeuille omvat onder meer de merken Lipton, PG tips, Pukka, T2 en TAZO. In 2020 behaalde de tak een omzet van 2 miljard euro. De transactie wordt, behoudens goedkeuringen van toezichthouders en consultatie van de ondernemingsraad, naar verwachting in de tweede helft van 2022 afgerond. De deal is exclusief de thee-activiteiten van Unilever in India, Nepal en Indonesië, net als de belangen in de Pepsi Lipton joint ventures en gerelateerde distributieactiviteiten. Bron: ABM Financial News

