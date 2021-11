Cocktailsfeestje Damrak blijft uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten. Het cocktailfeestje van Lucas Bols trok te weinig feestgangers.



De AEX index daalde 0,3 procent tot 825,06 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,7 procent. Het Damrak startte de handelsdag weifelend na het lagere slot van Wall Street op woensdag. Beleggers wegen de hoge inflatie en een haperend economisch herstel af tegen het gebrek aan alternatieven door de lage rente. Investment manager Simon Wiersma van ING zei evenwel niet bevreesd te zijn voor de aandelenmarkten: "De koersstijgingen worden vooral gedreven door winststijgingen. En de waarderingen zijn zeker niet overdreven hoog, op basis van de verwachte winsten voor de komende twaalf maanden. We gaan beleggingsjaar 2022 dan ook in met een overweging van aandelen tegenover een onderweging van obligaties", zei hij. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek woensdag dat de werkloosheid in Nederland in oktober is gedaald naar het niveau van voor de uitbraak van de coronaviruspandemie. De werkloosheid daalde naar 2,9 procent van de beroepsbevolking, gelijk aan het peil van februari 2019. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met slechts 1.000 naar 268.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 260.000 aanvragen. Daar stond een stijging van de leidende indicatoren tegenover, en vooral een sterke en onverwachte stijging van de Philadelphia Fed index. De euro/dollar noteerde op 1,1353. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1318 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1319 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent hoger. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 11 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Philips met een winst van 1,6 procent. Beso steeg 1,3 procent en Ahold Delhaize won 1,2 procent. De supermarktketen liet weten het eerder gepauzeerde aandeleninkoopprogramma weer te hebben hervat.



Adyen was met een verlies van 2,0 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Just Eat Takeaway.com won 0,4 procent. De maaltijdbezorger heeft geen plannen om Grubhub weer van de hand te doen, maar is wel actief op zoek naar een strategische partner voor de Amerikaanse activiteiten, zo zou CEO Jitse Groen volgens persbureau Reuters hebben gezegd tijdens een virtuele bijeenkomst van Morgan Stanley. In de AMX won Galapagos 0,4 procent, na een daling van ongeveer 4 procent op woensdag zonder direct aanwijsbare reden. Een koersherstel zat er voor Inpost niet in. Na een koersdaling van 13 procent op woensdag na cijfers, verloor het aandeel donderdag nog eens 15,2 procent.



Onder de kleinere aandelen konden de cijfers van de Amsterdamse destillateur Lucas Bols op goedkeuring van beleggers rekenen. Het aandeel klom 8,5 procent na een omzetstijging van 70 procent. De operationele winst zou dit boekjaar weer in de buurt moeten komen van de winst die de destillateur maakte voor het uitbreken van de coronacrisis. Kempen sprak van een "erg sterk halfjaar". TomTom, woensdag al goed voor een koerswinst van bijna 10 procent, steeg vandaag nog eens 3,0 procent. Heijmans leverde 3,0 procent in. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.689,50 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

