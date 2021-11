Degiro schrapt transactiekosten voor veel aandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) Degiro schrapt de transactiekosten voor Europese retailbeleggers op 5.000 Amerikaanse aandelen, ETF's en op aandelen op de belangrijkste lokale beurs voor klanten in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. Dat maakte de online-broker, die werd overgenomen door het Duitse flatex, donderdag bekend. In plaats van de transactiekosten komt er een standaard verwerkingscommissie van 0,50 euro per transactie. De broker verwacht dat het schrappen van transactiekosten tot meer kostenvoordelen zullen leiden en tot meer operationele winstgevendheid. "Jarenlang hebben zogenaamde 'neo-brokers' geclaimd dat ze handel zonder transactiekosten aanboden, maar tegen welke kosten? Klanten werden verleid om in zeer riskante contracts for difference te handelen of met tegenpartijen die intransparante betalingen doen voor de orderstroom. klanten hoeven deze misleidende uitruil nooit meer te aanvaarden", zei Muhamad Chahrour, CEO van Degiro en CFO van flatexDEGIRO. Degiro zegt zelf geen betalingen voor orderstroom te ontvangen. Bron: ABM Financial News

