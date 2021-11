Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend te hervatten, na woensdag lager te zijn gesloten. De Dow eindigde woensdag 200 punten lager, maar grote tech-aandelen presteerden beter nadat de rente op staatsobligaties daalde. Enerzijds zijn er de aanhoudende zorgen over de hoge inflatie en het economisch herstel, maar anderzijds is er ook een gebrek aan alternatieven en is er de hoop dat consumenten het economisch herstel blijven ondersteunen. "Om de markt hoger te laten bewegen, wil je tekenen van afnemende inflatie zien", zei marktanalist Giorgo Caputo van JP Hambro Capital Management. "Ik weet niet of dat ik de komende maanden gaat gebeuren", zei hij. "Misschien wel, maar waarschijnlijk duurt het iets langer." "We bevinden ons in een ongemakkelijke periode waarin inflatie het consumentenvertrouwen drukt", voegde marktanalist Fahad Kamal van Kleinwort Hambros toe. Hij verwacht evenwel dat dit slechts van korte duur zal zijn en dat de winstgroei ook volgend jaar sterk blijft. Donderdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren. De euro/dollar noteerde op 1,1348. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1318 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1319 op de borden. Olie werd donderdag tot 0,3 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Cisco Systems noteerde voorbeurs 6,6 procent lager. De Amerikaanse maker van netwerkdiensten, videoconferentie-tools en beveiligingssoftware boekte het afgelopen kwartaal weliswaar een hogere winst en omzet, maar stelde teleur met de outlook voor het lopende kwartaal. Nvidia won voorbeurs 7,0 procent. Het techconcern heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt, met een recordomzet voor zijn gaming- en datacenterplatforms. Nvidia overtrof daarmee de verwachtingen. Voor het lopende kwartaal voorziet Nvidia een omzet van 7,25 tot 7,55 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 6,89 miljard dollar. JD.com heeft in het derde kwartaal verlies geleden door koersdalingen van zijn beursgenoteerde beleggingen, terwijl de operationele kosten door marketing en bonussen harder stegen dan de omzet. De resultaten die JD.com presenteerde waren wel beter dan analisten hadden voorzien en het aandeel lijkt op de Nasdaq ruim 2 procent hoger te gaan openen. Macy's en Alibaba komen donderdag voorbeurs met cijfers. Nabeurs volgt Applied Materials met cijfers. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent lager op 4.688,67 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het rood op 35.931,05 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 15.921,57 punten. Bron: ABM Financial News

