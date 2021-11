Groen licht voor overname T-Mobile Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen de verkoop van T-Mobile Nederland. Dit maakte de Commissie donderdag bekend. Daarmee ligt de weg open voor de definitieve verkoop van T-Mobile Nederland door Deutsche Telekom en Tele2 voor 5,1 miljard euro aan een consortium van Apax en Warburg Pincus. T-Mobile Nederland is goed voor een jaaromzet van 2 miljard euro en een een aangepaste EBITDA na leases van 582 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

