Europese beurzen vlak tot licht lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag vlak tot licht lager in een nog altijd terughoudend, maar ook vasthoudend marktsentiment.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 488,90 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 16.257,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens onveranderd op 7.160,14 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,2 procent naar 7.275,78 punten.

Vrijwel de hele week pikken de belangrijkste graadmeters op dagbasis wat winst mee, waarmee het vertrouwen in de huidige niveaus intact lijkt.

Voor macronieuws kijken beleggers vanmiddag vooral naar de VS. De wekelijkse steunaanvragen worden ingeschat op 260.000. Naast de steunaanvragen volgen in de VS vanmiddag ook de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia en de leidende indicatoren over oktober.

Voor bestuurders Philip Lane, Fabio Panetta en Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank staan vandaag optredens gepland.

Olie noteerde donderdag lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het rood op 77,14 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 79,97 dollar werd betaald, een daling van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1333. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1336 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1321 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp heeft in het gebroken boekjaar de eigen outlook ruimschoots overtroffen en voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf een aangepaste EBIT tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro, een mogelijke verdubbeling op jaarbasis. De vrije kasstroom komt naar verwachting op break even-niveau uit. De koers van het aandeel Thyssenkrupp noteerde 2,8 procent hoger.

Royal Mail heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 de winst zien aantrekken en is van plan aandeelhouders stevig te belonen met dividenden en de inkoop van eigen aandelen. De koers van het aandeel noteerde 5,1 procent hoger.

In Parijs waren geen positieve of negatieve uitschieters en waren de plussen licht in de meerderheid. In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Siemens Healthineers met 4,5 procent en van Covestro met 2,6 procent, terwijl de koers van het aandeel Continental 4,7 procent moest prijsgeven. De CFO van Continental is weggestuurd, nu zijn rol wordt onderzocht in het dieselschandaal in Duitsland.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent tot 4.688,68 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 35.931,05 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.921,57 punten.